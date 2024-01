UN-Mitarbeiter Geiseln somalischer Miliz

Mogadischu. Seit der Landung eines UN-Hubschraubers in einem von der islamistischen Gruppierung Al-Schabab kontrollierten Gebiet in Zentralsomalia sollen sich vier oder fünf Insassen in der Gewalt der Miliz befinden. Nach Informationen somalischer Behörden vom Donnerstag soll es dem Piloten und einem somalischen Arzt gelungen sein zu entkommen. Die Suche nach den beiden Männer laufe, hieß es. Der Hubschrauber war am Mittwoch aus unbekannter Ursache während eines Evakuierungsflugs in dem Gebiet gelandet. Ein Insasse sei getötet, der Helikopter in Brand gesteckt worden. Es liefen Bemühungen um eine Lösung der Situation. (dpa/jW)