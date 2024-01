UN-Sicherheitsrat gegen Ansarollah-Angriffe

New York. Der UN-Sicherheitsrat hat per Resolution ein Ende der Angriffe der Ansarollah (Huthis) im Jemen auf Handelsschiffe im Roten Meer gefordert. Das am Mittwoch (Ortszeit) in New York verabschiedete Papier verurteilt die Angriffe und fordert ihre »sofortige Einstellung«. Elf Länder stimmten dafür – Russland, China, Algerien und Mosambik enthielten sich. Russlands Ergänzungswünsche waren zuvor abgelehnt worden. Seit Beginn des Gazakriegs greifen die Ansarollah immer wieder Schiffe mit israelischer Verbindung in der Meerenge Bab Al-Mandab an und versuchen damit, ein Ende der Angriffe Israels auf den Gazastreifen zu erzwingen. Große Reedereien meiden zunehmend die Route durch das Rote Meer und den Suezkanal, über die etwa zehn Prozent des gesamten Welthandels laufen. (AFP/dpa/jW)