Tausende Trucker bei Bauernprotesten

Frankfurt am Main. Mehrere Tausend Lastwagenfahrer haben sich laut Branchenverbandes BGL in dieser Woche bundesweit an Protestzügen der Bauern beteiligt. Sie protestierten gegen den CO2-Aufschlag auf die Lkw-Maut zum 1. Dezember und die Erhöhung der CO2-Abgabe zum Jahreswechsel von 30 auf 45 Euro je Tonne Kohlendioxid. Höhepunkt der gemeinsamen Aktionswoche mit dem Bauernverband soll eine Großkundgebung am Montag in Berlin sein, zu der laut BGL Hunderte Lkw zu erwarten sind. (dpa/jW)