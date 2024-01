EU will 100 Milliarden Euro für Aufrüstung

Brüssel. EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat einen EU-Aufrüstungsfonds in Höhe von 100 Milliarden Euro gefordert. Für die EU sei es »entscheidend«, Kapazitäten zur Rüstungsproduktion zu entwickeln, die »mit denen Russland vergleichbar« seien, sagte der zuständige EU-Kommissar am Donnerstag. Die 100 Milliarden Euro seien seine persönliche Schätzung, um die Verteidigungsindustrie der EU auszubauen, sagte Breton weiter. »Auf unserem Kontinent herrscht Krieg, wir müssen uns wiederbewaffnen«, forderte er. Zustimmung zu solchen Milliardensubventionen kam umgehend aus Polen. Die EU-Kommission will am 27. Februar eine neue Strategie für die Rüstungs­industrie vorschlagen. (AFP/jW)