Ukraines Präsident mahnt zum Durchhalten

Tallinn. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat davor gewarnt, dass »Pausen« bei der Verteidigung seines Landes gegen Russland nur Moskau zugute kämen. »Geben Sie Russland zwei bis drei Jahre Zeit, dann werden sie uns überrennen«, sagte Selenskij am Donnerstag bei einem Besuch in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Dieses Risiko wolle die Ukraine aber nicht eingehen. Es werde »keine Pausen zugunsten Russlands geben«. Der ukrainische Staatschef war am Mittwoch zu einer unangekündigten Reise in die baltischen Staaten aufgebrochen und hatte zuerst Litauen besucht. Der erste Auslandsaufenthalt Selenskijs im neuen Jahr erfolgt vor dem Hintergrund von Befürchtungen, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine nachlassen könnte. In vielen Ländern herrscht mittlerweile Uneinigkeit über den Umfang weiterer Ukraine-Hilfen. (AFP/jW)