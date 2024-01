Vielfalt Menü: Tarifabschluss für Caterer

Dresden. Nach wochenlangem Konflikt und zwölf Streiktagen haben sich die Gewerkschaft NGG und der Schul- und Kitacaterer Vielfalt Menü am Dienstag auf einen Tarifabschluss geeinigt. Das Unternehmen hat rund 1.000 Beschäftigte, ein Großteil arbeitet an Standorten in Ostdeutschland. Für Köche und Fachkräfte steigt der Lohn demnach bis zum 1. Januar 2025 um mehr als 300 Euro, Küchenmitarbeiter und Beschäftigte in den Spülküchen erhalten über 140 Euro mehr. Der Arbeitskampf und sein Abschluss seien ein »wichtiger Schritt für die Stärkung der Fachkräfte in der Catering-Branche«, erklärte die Verhandlungsführerin der NGG, Romy Grahnert, am Mittwoch. Die Laufzeit des Tarifvertrags endet am 30. September 2025. (jW)