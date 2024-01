Nachschlag: Lächeln in Altenburg

Hendrik Schmidt/dpa Dieses »Schicksal«: Leerstand im Zentrum von Altenburg (8.11.2023)

Die Stadt Altenburg in Ostthüringen hat seit 1990 fast die Hälfte ihrer einst 56.000 Einwohner verloren. »Weil junge Menschen dort nicht mehr leben wollen«, heißt es in der Anmoderation eines Beitrages von DLF-Landeskorrespondent Henry Bernhard. Auch der erklärt selbstverständlich nicht, wie es kam, dass die Leute das nicht mehr »wollen«. Er erzählt eine Geschichte über Menschen, die trotzdem nicht meckern, sondern weiter mitmachen, zum Beispiel eine »sehr gut gelaunte Frau mit strahlendem Lächeln«, die bei einer Initiative namens »Stadtmensch« mitmischt, die die Abwanderung stoppen und »Haltungen« verändern will. Bei den vielen Veranstaltungen, sagt die junge Frau, trifft man auch »auf diese AfD-Wähler«. Wo kommen die eigentlich her? Die Projektkoordinatorin meint, das seien oft Familien, »denen es nicht so gut geht«, die »mit ihrem Schicksal Tendenzen in ihren Meinungsbildern entwickeln, die nicht mehr ganz so demokratisch sind«. Ja, das »Schicksal«. Das muss 1990 mächtig zugeschlagen haben. (np)