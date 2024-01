Universal Pictures Für sie wird es keine Ablösung geben: Liv (Jessica Henwick) und Hanna (Julia Garner), irgendwo im Nirgendwo

Es ist ihre erste Schicht als Bedienung im »Royal Hotel«, dem schäbigsten Pub von ganz Australien. Liv (Jessica Henwick) und Hanna (Julia Garner), kanadische Studentinnen, denen plötzlich das Geld ausgegangen ist, sind noch geschafft von der Reise dorthin: erst mit dem Zug, dann mit dem Bus, der irgendwo in der Steppe hielt, und schließlich noch eine halbe Ewigkeit in dem uralten Kombi der Köchin und Geliebten ihres neuen Chefs Billy (Hugo Weaving). Nach einer eher ruppigen als aufschlussreichen Einweisung stehen sie tapfer lächelnd hinter dem Tresen. Die Einheimischen lächeln zurück, machen Scherze, über die sie brüllend lachen. Die beiden Mädchen lächeln nun nicht mehr, schenken nur noch kurz angebunden aus. Billy erklärt ihnen, dieses abweisende Verhalten sei schlecht fürs Geschäft, zumal die Gäste hier Besseres gewöhnt seien.

Schon in ihrem vor vier Jahren entstandenen Film »The Assistant«, der in der Filmbranche spielt, thematisierte Regisseurin Kitty Green die Angewohnheit vieler Bosse, unhaltbare Zustände als völlig normal hinzustellen, während sie derjenigen, die offen Kritik äußert, eine verzerrte oder gar psychotische Wahrnehmung unterstellen. Gestützt werden sie in ihrer Argumentation durch die anderen, die mitspielen und so tun, als ob nichts wäre.

Die letzte Schicht

In »The Royal Hotel« wird noch eins draufgesetzt. Mitten in ihrer ersten Schicht müssen Liv und Hanna mitansehen, wie plötzlich zwei Frauen, genau wie sie Anfang zwanzig, spärlich bekleidet und sturztrunken auf der Theke tanzen, gelegentlich auch darunter, Absturz eben. Alle Gäste lieben sie, und sie lieben offensichtlich auch die Gäste, jedenfalls an diesem Abend. Es ist ihre letzte Schicht. Liv und Hanna sind die Ablösung. Als die Stimmung überkocht, weil eins der beiden Mädchen, die übrigens aus England kommen, beim Tanzen ihr T-Shirt hochzieht, sagt Hanna, die von der ersten Sekunde an den Job sofort wieder schmeißen wollte, zu Liv: »Genau so werden wir in ein paar Wochen enden.« Doch da irrt sie sich. Es wird für sie keine Ablösung geben.

Für »The Royal Hotel« existiert eine Vorlage, der Dokumentarfilm »Hotel Coolgardie«, der ebenfalls in der australischen Einöde, dem Outback gedreht wurde. In diesem Fall ist jedoch der titelgebende Pub bei weitem nicht ein so düsterer Ort. Auch ist die Kundschaft nicht die totale Freakshow. Nur sind die Protagonisten hier leider echt und die Arbeitsbedingungen in etwa die gleichen. Und für die beiden finnischen Mädchen, die im »Hotel Coolgardie« gestrandet sind, weil sie auf Bali ausgeraubt wurden, ist es auch ohne britische Girls, die betrunken oben ohne tanzen, der übelste Ort der Welt. Es vergeht kein Tag, an dem sie nicht von den Minenarbeitern, die im »Coolgardie« verkehren, mit anzüglichen Sprüchen aufgezogen oder als unfähig und dumm hingestellt werden. Und dann sind da noch die regelmäßigen Aufdringlichkeiten, die zum Teil beinahe wortgetreu in den Spielfilm übernommen wurden.

Die Hölle

Der große Unterschied zwischen der Doku und »The Royal Hotel« besteht in dem Verhältnis der Freundinnen untereinander. Die beiden Frauen aus Finnland brauchten das Geld für den Heimflug, sie mussten diese Hölle gemeinsam durchstehen, um ihr entkommen zu können. Und vor allem: Sie haben sie beide gleichermaßen als Hölle wahrgenommen.

Im Spielfilm sieht jede Heldin die Männerwelt mit ihren eigenen Augen. Während Hanna nach etlichen beängstigenden Vorfällen nur noch abhauen will, beschwichtigt Liv sie immer wieder, verharmlost alles und flirtet sogar mit Dolly (Daniel Henshall), einem Typen, den Hanna aus gutem Grund für einen gemeingefährlichen Psychopathen hält. Einmal fängt er eine riesige Schlange. Es ist typisch für den Film, dass wir nicht erfahren, ob sie sich in das über dem Pub gelegene Zimmer von Liv und Hanna nur verirrt oder ob Dolly sie dort plaziert hat. Jedenfalls kreischen die Mädchen, Dolly fängt und tötet das Tier und legt es später in einem gläsernen Ballon ein, vermutlich in Spiritus. Auf den Ballon klebt er ein Schild mit Hannas Namen. Aber wichtig ist nicht das Schild, wichtig ist der Spiritus, denn Hanna hat von einem der Gäste ein Feuerzeug geschenkt bekommen. ­Darauf ist das abgegriffene Bild einer nackten Frau zu sehen. Doch es funktioniert noch tadellos. Und das »Royal Hotel« ist komplett aus Holz gebaut.

Ich will ja niemandem bösartige Gedanken unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die beiden finnischen Damen Gefallen an diesem Schluss finden werden.