Coolster Kleriker des Tages: Mönch von Lützerath

AdoraPress/M. Golejewski Mönch foppt Bullen: Räumung von Lützerath (14.1.2023)

Wer erinnert sich noch an das Rätsel von Lützerath vergangenes Jahr? Wochenlang grübelte die gesamte Bundesrepublik: Wer ist der mysteriöse Mönch, der die Bullerei im Schlamm des nun von Energiekonzern RWE zerstörten Dorfes Lützerath ärgerte?

Noch mal von vorne: Während der Räumung des von Klimagerechtigkeitsaktivisten im vorigen Januar aufgebauten Protestcamps im nordrhein-westfälischen Braunkohlegebiet regnete es stark. Polizisten – aus allen Bundesländern angekarrt – versanken hilflos im Schlamm. Ganz Korpsgeist, versuchten sie sich gegenseitig aus dem braunen Sumpf zu ziehen – erfolglos!

Da tänzelte ein potentieller brauner Bruder heran, leichtfüßig, fast elegant: ein Mönch in kackfarbener Kutte. Doch der Bruder unterstützte sie nicht: »Einen Menschen in einer schutzlosen und hilfsbedürftigen Situation zu verhöhnen, zu schmähen, sich über ihn zu stellen und ihn auch noch umzustoßen, ist an Unmenschlichkeit, an Verachtung und Niedertracht nicht mehr zu überbieten«, hieß es später auf dem Facebook-Kanal der Berufsvereinigung »Gewerkschaft der Polizei«.

Die BRD diskutierte: Ein verirrter Befreiungstheologe? Ist Kirche etwa doch cool vs. »Kommt dieser unheilige Mönch bald in Teufels Küche?« Wer ist der German Mud Wizard, der deutsche Schlammzauberer, wie er liebevoll genannt wurde? Sogar T-Shirts mit seinem Konterfei sollen angeboten worden seien.

Nun hat Springers Bild den Mönch enttarnt: Spoiler Warnung: Er ist kein Jesuit. Der stabile Schlammbezwinger soll ein 29jähriger Franzose aus Nancy sein, Loic S. Nach den G20-Protesten in Hamburg 2017 soll er zu drei Jahren Knast verurteilt worden sein. Kein brauner Bruder also.