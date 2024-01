Carmela Negrete Mit der Halle fiel ein barrierefreier Ort für Obdachlose im Rollstuhl weg, berichten Betroffene jW

Die aktuellen Minustemperaturen treffen obdachlose Menschen besonders hart. Denn für Menschen ohne Bleibe ist diese Kälte, wie am Mittwoch zwischen drei und zehn Grad unter Null, lebensbedrohlich. Am Berliner S-Bahnhof Frankfurter Allee, an der Schwelle zwischen den Stadtteilen Friedrichshain und Lichtenberg, wurde dennoch zu Jahresbeginn der Tagesaufenthalt am Containerbahnhof dichtgemacht. Den diakonischen Betreibern, der Berliner Stadtmission und der Gewebo, sind die Mittel ausgegangen. Nun kommen täglich Obdachlose auf der Suche nach einem Ort zum Aufwärmen zum Gelände und müssen enttäuscht weiterziehen. Bis vor knapp zwei Wochen konnte man hier tagsüber eine warme Mahlzeit und einen Rückzugsort vor der eisigen Kälte bekommen, beschwerten sich Betroffene, die anonym bleiben wollen, gegenüber jW.

Aus dem nahegelegenen »Ring Center« würde der Sicherheitsdienst sie rauswerfen, auch aus U-Bahnstationen. Während des Gesprächs setzen bezahlte Aufpasser eines Supermarkts einen jungen Mann vor die Tür, der sich in eine Ecke gesetzt hatte. Mit EU-Mitteln gegen die Folgen der Coronapandemie sei das Projekt acht Monate lang finanziert worden, teilt die Gewebo auf ihrer Internetseite mit. Sprecherin Anna Lederle erklärte gegenüber jW, die Senatsverwaltung habe in Gesprächen signalisiert, dass keine Finanzierung des Projektes möglich sei. Es mangele insgesamt an Aufenthaltsräumen für wohnungslose Menschen, betonte Lederle. Eines der Hauptprobleme Berlins sei zu wenig Wohnraum.

Die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung erklärte auf jW-Anfrage, für Wohnungslosentagesstätten seien Bezirke verantwortlich, in ihrem Haushalt seien »keine Mittel für Tagestreffs (…) vorgesehen«. Neben »zwölf Wohnungslosentagesstätten« im Stadtgebiet stünden Obdachlosen »auch öffentliche Bibliotheken und andere öffentliche Gebäude wieder uneingeschränkt zur Verfügung«. Für die Obdachlosen in Lichtenberg schwierig: Für ein Ticket, um andernorts warm unterzukommen, fehle ihnen das Geld, erzählen Betroffene gegenüber jW.

In der Kältehalle konnten sie sich duschen und ausruhen, zudem gab es Beratungsangebote von den Betreibern. Sie war zudem einer der wenigen barrierefreien Orte für Obdachlose in der Hauptstadt. Die finanziellen Spielräume für Betreiber solcher Hilfsangebote sind jedoch gering, häufig sind Initiativen wie diese auf private Spenden angewiesen. Anwohnern von Lichtenberg ist noch in Erinnerung, dass es zu DDR-Zeiten so gut wie keine Obdachlosigkeit gab. Angesichts steigender Wohnungslosigkeit ist diese Realität beinahe in so weite Ferne gerückt wie die schon im vergangenen Jahr gescheiterten Wohnungsbauziele der Ampelregierung und ihrer »Bauministerin« Klara Geywitz (SPD).

Hilfsorganisationen rechnen mit rund 10.000 obdachlosen Personen auf Berlins Straßen. Mit der Traglufthalle am Containerbahnhof ging für viele in Lichtenberg ein potentiell überlebenswichtiger Ort verloren. Zum Jahreswechsel warnte die katholische Organisation Caritas im Deutschlandfunk, in der Hauptstadt brauche es eine bessere Versorgung für Menschen auf der Straße. Die Hilfsorganisationen seien »an der Belastungsgrenze« und benötigten mehr finanzielle Mittel, um die Angebote dem Bedarf gerecht zu erweitern. Ende November musste die Stadtmission bereits eine dauerhafte Unterkunftsmöglichkeit für Obdachlose im Bezirk Mitte schließen. 88 Bewohner mussten das Haus in der Auguststraße seinerzeit verlassen.