Liesa Johannssen/Reuters; Montage: jW Nichts Substantielles im Angebot: Gesundheitsminister Lauterbach

Gegenüber den Problemen von Pflegekräften, Kranken und Kritikern zeigt er sich in der Regel uneinsichtig. Gegenüber Pharmaunternehmen und Hausärzten ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dagegen geradezu zuvorkommend. Engpässen bei Medikamenten begegnete er im vergangenen Jahr mit gelockerten Preisregeln und Anreizen für Arzneiproduzenten. Mit einem entsprechenden Gesetz wurden Festbeträge und Rabattverträge für Kinderarzneimittel abgeschafft. Pharmaunternehmen konnten ihre Abgabepreise um 50 Prozent erhöhen.

Zu Beginn des neuen Jahres kann man sagen, hat das Gesetz entweder seine Wirkung noch nicht entfaltet oder die Anreize reichten aus Sicht der Arzneimittelkapitalisten noch nicht aus. Nach wie vor klagen Kinderärzte z. B. über einen Mangel an Penicillin oder Salbutamol, einem wichtigen Wirkstoff gegen Asthma und chronische Lungenerkrankungen.

Am Dienstag nun kam der Minister mit Ärztevertretern in Berlin zusammen, um über deren Situation zu beratschlagen. Bereits vorher versprach Lauterbach eine Entbürokratisierung, »dass viel weniger Menschen in die Praxen kommen müssen« und »dass die Praxis auch attraktiver wird«. Ganz konkret kündigte er die Abschaffung von Honorarobergrenzen für Hausärzte an.

Diese bekommen derzeit feste Summen für Behandlungen. Sie bemängeln, dass das Geld bereits vor Quartalsende aufgebraucht sei und sie danach im Grunde unbezahlt weiterarbeiten würden. Die Standesvertretung niedergelassener Ärzte, Virchowbund, hatte deshalb zwischen den Jahren dazu aufgerufen, Praxen aus Protest bundesweit geschlossen zu halten und hatte auch für das neue Jahr mit Praxisschließungen gedroht. Der Verband demokratischer Ärztinnen und Ärzte (VDÄÄ) kritisierte gegenüber jW am Dienstag das Vorgehen und die Motive. »Hausarztpraxen haben einen Versorgungsauftrag«, sagte VDÄÄ-Sprecherin Nadja Rakowitz. Und mehr Geld löse die strukturellen Probleme, den Personalmangel und das hohe Patientenaufkommen nicht.

Ihr Kollege Michael Janßen, bis vor einem halben Jahr selbst Allgemeinmediziner in Berlin-Neukölln, erklärte das Finanzierungssystem im Gespräch mit jW genauer. Die sogenannten Regelleistungsvolumen, um die es in der Debatte geht, basieren auf den Leistungen im Vorjahresquartal. Würden im aktuellen Jahr mehr Fälle behandelt, so steige das Budget im folgenden Jahr. Aber nicht unbegrenzt. Gleichzeitig würden höchstens 60 bis 65 Prozent über die Regelleistungsvolumen abgebildet. Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen bei Kinderärzten oder ambulante Operationen würden davon unabhängig erstattet.

Die Aufhebung von Honorargrenzen könnte sich aus Sicht von Janßen zu einem Fass ohne Boden entwickeln. Ärzte würden letztlich als Anbieter über den Leistungsumfang entscheiden. Es sei, »als würdest du für ein Bier in den Späti gehen und der Spätibetreiber verkauft dir verpflichtend auch noch Chips und Weingummi«. Patienten jedenfalls könnten nicht entscheiden, wie viele und welche Untersuchung sie benötigen, so Janßen.

Mehr Geld werde nicht für eine bessere Versorgung sorgen, ist der Mediziner überzeugt. Die Unterversorgung auf dem Lande etwa sei ein Strukturproblem. Ebenso der Mangel an Kinderärzten. In den vergangenen 30 Jahren seien viel zu wenige Kinderärzte ausgebildet worden, jetzt gingen die Babyboomer in Rente und hinterließen eine gewaltige Lücke, kritisierte auch Kinderärztevertreter Michael Hubmann in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag).