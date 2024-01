EU gibt Millionenhilfen für Northvolt-Fabrik frei

Brüssel. Der schwedische Konzern Northvolt AB darf wie geplant in Schleswig-Holstein bei Heide eine große Batteriezellenfabrik für Elektroautos bauen. Die EU-Kommission genehmigte jetzt die vorgesehenen Fördermittel für das Milliardenvorhaben, wie die Brüsseler Behörde am Montag mitteilte. »Diese Maßnahme im Umfang von 902 Millionen Euro ist die erste Einzelbeihilfe, die genehmigt wurde, um zu verhindern, dass eine Investition in ein Land außerhalb Europas verlagert wird«, sagte die für Wettbewerb zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager. Northvolt will in der Fabrik ab 2026 Batteriezellen für E-Autos herstellen. Durch die 4,5 Milliarden Euro teure Investition sollen angeblich 3.000 Arbeitsplätze entstehen. (dpa/jW)