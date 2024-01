Afghanistan: Mehrere Tote nach Anschlägen

Kabul. In Afghanistan sind bei einem Attentat auf das Haus eines Taliban-Vertreters in der Provinz Nangarhar vier Minderjährige gestorben, wie lokale Behörden am Montag meldeten. Demnach geschah der Anschlag in der Nacht zu Sonntag (Ortszeit). Bei den Toten handele es sich um die Töchter des Beamten. Zu dem Attentat bekannte sich zunächst niemand. Für einen Anschlag auf einen Bus in einem überwiegend von Angehörigen der schiitischen Minderheit der Hasara bewohnten Viertel in Kabul am Sonnabend mit zwei Toten übernahm die Dschihadistengruppe »Islamischer Staat« die Verantwortung, wie AFP am Montag mitteilte. (dpa/AFP/jW)