Australien: Nazisymbole verboten

Sydney. Australien stellt die Verwendung von Nazisymbolen, den Verkauf von Nazidevotionalien sowie das Zeigen des Hitlergrußes ab sofort unter Strafe. Ein entsprechendes Gesetz trat am Montag in Kraft. Der Bundesstaat Victoria an der Ostküste war 2022 die erste Region, die die öffentliche Zurschaustellung des Hakenkreuzes und anschließend auch das Zeigen des Hitglergrußes untersagt hatte. (dpa/jW)