Pakistan: Sharif darf kandidieren

Islamabad. Nach einer am Montag verkündeten Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofs in Pakistan kann der frühere Premierminister Nawaz Sharif bei der Parlamentswahl Anfang Februar antreten. Seine konservative Partei PML-N gilt nun als Favorit, zumal der beliebte Oppositionsführer Imran Khan, der derzeit im Gefängnis sitzt, voraussichtlich von dem Urnengang ausgeschlossen bleibt. Unterdessen sind am Montag bei einem Bombenanschlag im Nordwesten des Landes mindestens sechs Polizisten getötet worden. Sie sollten Impfungen gegen Polio bewachen. Seit der US-Geheimdienst CIA 2011 eine Impfkampagne nutzte, um insgeheim nach Al-Qaida-Gründer Osama bin Laden zu fahnden, hatte es immer wieder Anschläge auf medizinisches Personal in Pakistan gegeben. (dpa/AFP/jW)