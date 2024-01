Myanmar: Tödlicher Luftangriff auf Dorf

Naypyidaw. Bei einem Luftangriff des Militärs in Myanmar sind im Westen des Landes mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien auch zwei Kinder, sagten Augenzeugen am Montag der dpa. Fast 20 weitere Menschen seien bei dem Angriff auf den Ort Khampat in der Region Sagaing verletzt worden. In der Region sind zahlreiche Kämpfer der sogenannten People’s Defence Force (PDF) ansässig, die sich im bewaffneten Konflikt mit der Regierung befinden. (dpa/jW)