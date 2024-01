Galeria könnte erneut Insolvenzantrag stellen

Düsseldorf. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof könnte nach der Schieflage seines Eigners Signa Insidern zufolge kurz vor dem dritten Insolvenzantrag binnen drei Jahren stehen. »Die Wahrscheinlichkeit ist hoch«, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Antrag könnte schon am Dienstag oder Mittwoch erfolgen, fügte eine andere hinzu. Der Warenhausriese mit rund 12.000 Vollzeitstellen gehört zur Signa Retail Selection AG mit Sitz in der Schweiz, die Ende November Gläubigerschutz beantragt und erklärt hatte, ihr Portfolio liquidieren zu wollen. (Reuters/jW)