Regierungschefin gewinnt Wahl in Bangladesch

Dhaka. In Bangladesch hat sich Premierministerin Scheich Hasina Wajed eine fünfte Amtszeit gesichert. Die Partei der 76jährigen Hasina, die Awami-Liga, habe sich 223 von 298 Sitzen im Parlament gesichert, verkündete der Chef der Wahlkommission, Kazi Habibul Awal, am Montag vor der Presse. Zwei weitere Sitze wurden demnach nicht vergeben, da es in einem Wahlkreis zu Gewalt während der Wahl gekommen und in einem anderen ein Kandidat kürzlich gestorben sei. Die größte Oppositionspartei, die Bangladesh Nationalist Party (BNP), hatte die Parlamentswahl am Sonntag boykottiert, da diese ihrer Ansicht nach nicht fair ablief. (dpa/jW)