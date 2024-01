Verschärfung der Kämpfe in der Ukraine

Kiew. Die Ukraine ist erneut stark von Russland angegriffen worden. In der Nacht zu Montag habe die russische Armee 51 Raketen abgefeuert, teilte das ukrainische Militär am selben Tag mit. 18 seien durch die ukrainische Luftabwehr abgeschossen worden. Zudem seien acht »Schahed«-Drohnen aus iranischer Produktion abgewehrt worden. Russland habe bei seinen Angriffen »wichtige Infrastrukturen« sowie Industrie- und Militärgebäude ins Visier genommen. Laut dem stellvertretenden Leiter des Präsidentenbüros in Kiew wurden bei der erneuten russischen Angriffswelle mindestens drei Menschen getötet. Mehr als 30 Menschen seien bei den Angriffen verletzt worden, darunter fünf Kinder, teilte er über den Onlinedienst Telegram mit. Im ­Ukraine-Krieg haben sich die Kämpfe zuletzt verschärft. (AFP/jW)