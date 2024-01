Philipp von Ditfurth/dpa Polizisten versuchen unter Knüppeleinsatz den Protestzug zu stoppen (Offenburg, 4.3.2023)

Ein AfD-Parteitag in Baden-Württemberg zieht juristische Konsequenzen für die dagegen Protestierenden nach sich. Was genau war im März in Offenburg passiert?

Der Landesparteitag der AfD fand am 4. März 2023 in Offenburg statt. Als Antwort darauf wurden aus einem breiten Bündnis heraus antifaschistische Proteste organisiert. Aufgrund der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklung nach rechts in Deutschland und der steigenden Umfragewerte der AfD sehen wir Widerstand als dringende Notwendigkeit an.

Nach der Kundgebung vor der Messe, wo die AfD ihre Veranstaltung abhielt, sollte eine angemeldete Demonstration zurück in die Stadt ziehen. Kurz nach dem Start wurde diese grundlos von der Polizei angegriffen. Die Situation eskalierte, wir wurden nach wenigen hundert Metern am Weitergehen gehindert. Bei Regen und Kälte wurden 400 Antifaschisten bis zum Abend in einem Polizeikessel festgesetzt, nach und nach wurden sie erkennungsdienstlich behandelt.

Wie viele Personen sind betroffen? Was sind die Vorwürfe?

Um die 400 Strafverfahren wurden durch die Polizei angekündigt, mehrere Dutzend Strafbefehle sind bereits verschickt. Die Vorwürfe sind mannigfaltig, darunter Beleidigung, tätlicher Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Etliche Vorwürfe drehen sich jedoch um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz wie beispielsweise Vermummung.

Zu welchen Mitteln der Repression haben die Behörden seither gegriffen?

Sehr bald nach den Protesten kam es zu Hausdurchsuchungen bei zwei Antifaschisten in Karlsruhe. Eine aufgrund von verlorenen Einsatzunterlagen der Polizei, die später auf Indymedia (Onlineplattform für anonyme Veröffentlichungen, jW) zu finden waren. Und eine weitere wegen eines Feuerlöschers, der nach dem Angriff der Polizei auf die Demo eingesetzt wurde. Hierzu kursierten widersprüchliche Aussagen der Polizei und Staatsanwaltschaft. Bei der Hausdurchsuchung war von 21 verletzten Polizisten die Rede, in der Presse von 17 und in der Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD plötzlich nur noch von vier »zeitweise dienstunfähigen« Beamten.

Interessant an den verlorenen Unterlagen ist zudem, dass sich eingesetzte Zivilpolizisten mit dem Codewort »Barbarossa« ausweisen sollten. Dies wurde im nachhinein versucht zu rechtfertigen, indem behauptet wurde, die Wortwahl sei durch einen zufälligen »Blick in den Kalender« zustande gekommen. Die Verbindung zur »Operation Barbarossa«, dem Decknamen für den deutschen Überfall auf die Sowjetunion, ist jedoch nicht zu übersehen. Diese Blamage seitens der Polizei führt auch zu einem erhöhten Ermittlungsdruck.

Und wie viele Prozesse hat es bislang schon gegeben?

Im November wurde bereits ein Antifaschist wegen Vermummung zu einer Geldstrafe verurteilt. Bereits im Vorfeld dazu haben wir mit der Solidaritätsarbeit begonnen und sammeln weiterhin Unterstützer für unsere Solidaritätserklärung. Vier weitere angesetzte Prozesstermine vergangenes Jahr wurden vorerst verschoben, teilweise aufgrund von Fehlern des Gerichts. Anfang Januar kam es zur zweiten Verurteilung, auch wegen Vermummung.

Mit wie vielen weiteren Prozessen rechnen Sie in den nächsten Monaten?

Wir rechnen mit über 100 Gerichtsverfahren, da eben derzeit auch Bagatelldelikte wie Vermummung mit hohem Druck untersucht und vor Gericht verhandelt werden. Aber auch größere Prozesse mit weitaus höher angesetztem Strafmaß kommen auf uns zu. Dass jetzt so akribisch gegen alle Personen aus dem Kessel ermittelt wird, ist klar politisch motiviert. Der Staat versucht im Nachgang, das enorme Ausmaß der Polizeigewalt zu rechtfertigen und dabei die antifaschistische Bewegung zu schwächen. Die nächsten Gerichtstermine stehen im Februar an. Und die anstehenden Repressionsmaßnahmen zielen darauf ab, die Betroffenen zu vereinzeln und einzuschüchtern. Dabei stellen wir uns auf alles ein: von weiteren Bußgeldern bis zu Haftstrafen. Jetzt gilt es zusammenzustehen, die Betroffenen zu unterstützen und die finanzielle Belastung abzufedern.