USA wollen in Ecuador intervenieren

Washington. Die US-Regierung will Ecuador bei der Bekämpfung des Drogenhandels und bewaffneter krimineller Gruppen militärisch unterstützen und hat am Freitag die Leiterin des Südkommandos der US-Armee, Laura Richardson, in das südamerikanische Land entsandt. Dies teilte die kubanische Agentur Prensa Latina am gleichen Tag mit. Bisherige von den USA unterstützte Antidrogenkriege wie in Kolumbien oder Mexiko haben allerdings nur zu einer weiteren Eskalation der Gewalt geführt. (jW)