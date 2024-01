Flugverbot für Boeing 737 Max 9

Washington. Nach der Notlandung einer Boeing 737 Max 9 vor zwei Wochen wegen eines verlorenen Teils der Kabinenwand hat die US-Luftfahrtbehörde FAA ein unbefristetes Flugverbot für Maschinen dieses Typs verhängt. »Zur Sicherheit der amerikanischen Reisenden« werde die FAA die Boeing 737 Max 9 am Boden lassen, »bis eine umfassende Inspektion und Wartung ausgeführt und die Daten der Inspektionen überprüft« würden, erklärte die FAA am Wochenende. Die 737 Max hatte Boeing bereits in vergangenen Jahren große Probleme beschert. Nach zwei Flugzeugabstürzen in Indonesien und Äthiopien, die insgesamt 346 Todesopfer gefordert hatten, war im März 2019 ein weltweites Flugverbot für die Maschinen dieses Typs verhängt worden, das erst Ende 2020 nach technischen Überarbeitungen aufgehoben wurde. (AFP/jW)