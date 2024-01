DR Kongo: UN-Truppe zieht ab

Kinshasa. Der Abzug der UN-Truppe Monusco aus der Demokratischen Republik (DR) Kongo hat begonnen. Außenminister Christophe Lutundula gab den Start am Sonnabend auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Monusco-Chefin Bintou Keita in der Hauptstadt Kinshasa bekannt. Lutundula und Keita sagten zu, sich für einen »vorbildlichen« Abzug einsetzen zu wollen. Dieser soll in drei Phasen erfolgen und Ende des Jahres abgeschlossen sein. Kinshasa hatte die UNO aufgefordert, den »Blauhelmeinsatz« zu beenden.(AFP/jW)