VdK kritisiert hohe Pflegekosten

Berlin. Der Sozialverband VdK hat die hohen Eigenanteile bei der Unterbringung in einem Pflegeheim kritisiert. »Ein monatlicher Eigenanteil im ersten Jahr von rund 2.500 Euro karikiert den Begriff Versicherung«, erklärte VdK-Präsidentin Verena Bentele in einer Erklärung am Sonntag. »Das darf eine Gesellschaft, die Pflege als wichtige Aufgabe schätzt, nicht hinnehmen.« Die Unterbringung im Pflegeheim werde immer teurer, kritisierte Bentele. Immer höhere Personal- und Sachkosten seien die Ursache für diese Preissteigerungen, welche nicht mehr durch die staatlichen Zuschüsse gedeckt werden könnten. Durch die Kostenexplosion werde Pflege immer stärker zu einem privaten Risiko. (AFP/jW)