Geiseln in Ecuador freigekommen

Quito. Inmitten gewaltsamer Konfrontationen zwischen organisiertem Verbrechen und staatlichen Einsatzkräften in Ecuador sind nun alle 177 in Gefängnissen als Geiseln genommenen Justizvollzugsbeamten wieder freigekommen. Das teilte die Gefängnisbehörde am Sonnabend (Ortszeit) mit. Am Dienstag hatte die Regierung des lateinamerikanischen Landes nach einer weiteren Geiselnahme in einem Fernsehsender den Ausnahmezustand ausgerufen und die Streitkräfte in den Kampf gegen die Gangs geschickt. 22 kriminelle Gruppen wurden zu terroristischen Organisationen und nichtstaatlichen Kriegsparteien erklärt. (dpa/jW)