ATTAC protestiert bei FDP-Dreikönigstreffen

Arnulf Hettrich/IMAGO Vor dem Tagungsort des Dreikönigstreffens 2024 der FDP in Stuttgart

ATTAC forderte mit einer Protestaktion beim FDP-Dreikönigstreffen in Stuttgart soziale Klimapolitik und das Ende der Schuldenbremse:

Aktivist*innen des globalisierungskritischen Netzwerks ATTAC haben am Samstag beim Dreikönigstreffen der FDP vor der Stuttgarter Staatsoper gegen die unsoziale und klimaschädliche Politik der Bundesregierung protestiert. Verkleidet als heilige drei König*innen versuchten sie, das versprochene Klimageld an Passant*innen auszahlen, wurden daran jedoch von Christian Lindner, Olaf Scholz und Robert Habeck – dargestellt ebenfalls von Aktivist*innen – gehindert und in Ketten gelegt.

»Die Ampel hat im Koalitionsvertrag versprochen, noch in dieser Legislaturperiode ein Klimageld als Kompensation für den steigenden CO2-Preis einzuführen. Dass davon keine Rede mehr ist, ist skandalös. Das Klimageld ist ein notwendiger Beitrag für eine konsequente Klimapolitik. Nur wenn die Menschen das Gefühl haben, dass es gerecht zugeht, werden sie diese mittragen«, sagte Noa Neumann von »Junges ATTAC« bei der Aktion.

Durch die vorgezogene Anhebung des CO2-Preises zum 1. Januar ist Heizen, Strom und Mobilität für alle noch teurer geworden als bisher kalkuliert. Haushalte mit wenig Geld werden dadurch nochmals höher belastet. ­ATTAC fordert, dass mit dem Klimageld alle Einnahmen aus der CO2-Bepreisung wieder ausgezahlt werden. Familien mit normalem Einkommen sollen dadurch komplett entlastet werden. Familien mit niedrigem Einkommen und einem unterdurchschnittlichen CO2-Verbrauch würden nach dem Willen von ATTAC sogar mehr Klimageld bekommen, als sie an CO2-Preis bezahlen.

Thomas Eberhardt-Köster vom bundesweiten ATTAC-Koordinierungskreis ergänzte: »Die Schuldenbremse verhindert Investitionen, die dringend notwendig sind, um die Klimakrise zu bewältigen, dringend notwendige Investitionen. Das Festhalten der FDP an der Schuldenbremse geht zu Lasten künftiger Generationen. Sie haben nichts von ausgeglichenen Staatsfinanzen, wenn die Klimakatastrophe ihre Lebensgrundlage zerstört haben wird.«

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) aus Wuppertal kritisierte am Sonntag Äußerungen des CDU-Bundestagsabgeordneten Jürgen Hardt:

Die VVN-BdA Wuppertal ist entsetzt über die Äußerung von Jürgen Hardt, Bundestagsabgeordneter der CDU für Wuppertal, Remscheid, Solingen. Er hat am 2. Januar 2023 auf seinem Instagram-Account folgenden Satz veröffentlicht: »Der Libanon braucht dringend unsere Hilfe, um den Parasiten Hisbollah loszuwerden.«

Wir lehnen die Verwendung dieses Wortes ab, das aus der faschistischen Tradition stammt. Es war das zentrale propagandistische Schlagwort für die Markierung, Verfolgung und Ermordung von Minderheiten in Deutschland. Hardt normalisiert mit der Verwendung des Wortes »Parasiten« den rassistischen Diskurs in unserem Land. International ist die Provokation mit einem der aggressivsten Begriffe des deutschen Faschismus eine gefährliche Eskalation. Hier werden von Jürgen Hardt gezielt Wege der Diplomatie verbaut, jegliche Bemühungen um Frieden torpediert. Die VVN-BdA Wuppertal schaut, zusammen mit den Menschen im Bergischen Land, erschrocken auf den außenpolitischen Sprecher der CDU/CSU- Bundestagsfraktion.