Tesla lehnt Tarifvertrag in Grünheide ab

Grünheide. Der US-Elektroautobauer Tesla lehnt die IG-Metall-Forderung einer Tarifbindung kategorisch ab. »Wir konzentrieren uns auf uns selbst, um schnell und ohne unnötige Eskalation zu Lösungen für unsere Mitarbeiter zu kommen und damit deutlich schnellere Anpassungen zu realisieren«, sagte der Leiter des Werks in Grünheide, André Thierig, am Wochenende zu dpa. Das Unternehmen verwies auf eine »Benefit-Struktur«. Sie sei ohne Tarifbindung umgesetzt worden und ermögliche der Belegschaft eine Vielzahl von Vorteilen, die in der Region und in der Branche so nicht zu finden seien. (dpa/jW)