UNO sagt Flaute für 2024 voraus

New York. Die Weltwirtschaft werde in diesem Jahr etwas langsamer wachsen als 2023, nämlich um 2,4 statt 2,7 Prozent, prognostizierte der Wirtschaftsbeirat der Vereinten Nationen am Donnerstag (Ortszeit) in New York. »Die Aussicht auf eine längere Zeit strengerer Kreditbedingungen und höherer Kreditkosten stellt einen starken Gegenwind für eine verschuldete Weltwirtschaft dar.« Die Inflation dürfte von geschätzten 5,7 Prozent im Jahr 2023 auf 3,9 Prozent 2024 sinken, so das Gremium, damit bleibe der Preisdruck hoch. (dpa/jW)