Mali: Armee erhält neue Kampfdrohnen

Bamako. Die malischen Streitkräfte haben am Donnerstag rund 20 türkische Kampfdrohnen in Empfang genommen, wie die Infoseite Afrik.com am Freitag mitteilte. Die Drohnen sollen es der Armee ermöglichen, das nationale Territorium zu überwachen und wirksamer gegen bewaffnete Gruppen vorzugehen. Verteidigungsminister Sadio Camara habe die Lieferung begrüßt und der Türkei, Russland und China für ihre Unterstützung im Kampf gegen den Terrorismus gedankt. Camara habe auch an die bewaffneten Gruppen appelliert, sich dem malischen Friedensprozess anzuschließen. (jW)