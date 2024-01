Russland: Zugang zu AKW eingeschränkt

Moskau. Russland hat Beschränkungen des Zugangs zum besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja für Vertreter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) am Freitag mit der »Sicherheit« begründet. Die IAEA hatte am Mittwoch gemeldet, in den vergangenen Wochen zum ersten Mal daran gehindert worden zu sein, Reaktorhallen mehrerer Blöcke des AKW zu inspizieren. Ein Sprecher des Betreibers Rosenergoatom sagte der russischen Tageszeitung RBK, die IAEA-Experten hätten versucht, »Reaktorschutzhüllen« zu betreten. Diese seien aber »kein Gebiet für freie Spaziergänge«. (AFP/jW)