EU-Außenbeauftragter zu Besuch im Libanon

Brüssel. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ist am Freitag zu zweitägigen Gesprächen in den Libanon gereist. Er werde über die Lage an der Grenze zu Israel beraten, erklärt die EU in Brüssel. Borrell werde unterstreichen, dass eine Eskalation der Lage vermieden werden müsse. Er werde auch darauf drängen, die diplomatischen Bemühungen in der Region voranzutreiben. Unterdessen haben im Libanon mehr als 75.000 Menschen aufgrund der anhaltenden Kämpfe an der Grenze zu Israel ihr Zuhause verlassen müssen, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht angab. (AFP/jW)