Kinder in Gaza nicht ausreichend ernährt

New York. Nach drei Monaten Krieg im Gazastreifen spitzt sich dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF zufolge die Lage auch für Minderjährige weiter zu. 90 Prozent aller 1,1 Millionen unter 18jährigen in der Region seien Ende Dezember einer Untersuchung zufolge nicht vollständig mit Nährstoffen versorgt gewesen. »Die meisten Familien gaben an, dass ihre Kinder nur Getreide – einschließlich Brot – oder Milch bekämen, was der Definition von ›schwerer Nahrungsmittelarmut‹ entspricht«, teilte UNICEF am Freitag mit. Inzwischen sei auch die Zahl der Durchfallerkrankungen extrem gestiegen. (dpa/jW)