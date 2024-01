Exminister will Lobbyist werden

Potsdam. Die Brandenburger Landesregierung und der Bund prüfen einen Antrag des im November überraschend zurückgetretenen Verkehrsministers Guido Beermann (CDU) für einen Wechsel in »die Wirtschaft«. »Die Prüfung läuft. Wir haben im Brandenburger Ministergesetz klare Regeln«, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag in Potsdam auf die Frage, ob er von Plänen für einen Wechsel zu Mercedes-Benz wisse und was er dazu sage. Bild hatte berichtet, Beermann wolle die Leitung der Hauptstadtrepräsentanz des Autoherstellers Mercedes übernehmen. Auch das Bundesverkehrsministerium, wo Beermann von 2018 bis 2019 Staatssekretär war, prüft nach eigenen Angaben eine entsprechende Information. (dpa/jW)