Funke Foto Services/imago Was kommt da auf den Politikbetrieb zu? Hans-Georg Maaßen (CDU) in Erfurt (24.10.2023)

Auch der äußerst rechte Rand der Union will ein Stück vom Kuchen: Am Donnerstag abend wurde bekannt, dass der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen (CDU), den von ihm geleiteten Verein »Werteunion« zur Partei ausbauen will. Einem Bericht der Berliner Zeitung zufolge sind mehrere AfD-Politiker, darunter auch Bundestagsabgeordnete, mit im Boot. Auch sei man mit bekannten Persönlichkeiten nicht nur aus der Parteienlandschaft, sondern auch aus der sogenannten Zivilgesellschaft und – viel entscheidender – »der Wirtschaft« im Gespräch. Die potentiellen Parteiengründer hoffen dem Bericht zufolge auch auf Zulauf von enttäuschten Unions- und FDP-Politikern.

Sofern alles wie geplant ablaufe, werde die Parteigründung »relativ schnell gehen«, erklärte der ultrarechte Expräsident des Inlandsgeheimdienstes gegenüber Welt TV. Am 20. Januar soll demnach bei einer Mitgliederversammlung der »Werteunion« in Erfurt über die Abspaltung von der Union abgestimmt werden. 2021 hatte die CDU in Südthüringen – gegen den Willen der Bundesspitze – Maaßen als Direktkandidaten für den Bundestag aufgestellt. Im Wahlkreis Suhl–Schmalkalden-Meiningen–Hildburghausen–Sonneberg unterlag er allerdings trotz günstiger Voraussetzungen gegen Frank Ullrich (SPD).

Als Verein besteht die »Werteunion« seit 2017. Die CDU hat den Zusammenschluss nie als Parteigliederung anerkannt. Bei der Mitgliederversammlung soll Maaßen zufolge über eine Übertragung des Namensrechts auf eine neu zu gründende Partei entschieden werden. Der bisherige Verein soll demnach zu einem Förderverein werden, »der das Ziel verfolgt, konservative Politik in Deutschland zu unterstützen«.

Dann werde es innerhalb von einigen Wochen einen Gründungsparteitag geben und die Anmeldung beim Bundeswahlleiter erfolgen. »Die Partei könnte bereits bei den anstehenden ostdeutschen Landtagswahlen antreten«, erklärte Maaßen. Man werde mit allen Parteien zusammenarbeiten – solange sie die eigene Programmatik unterstützen und »zu einer Politikwende in Deutschland bereit sind«, also auch mit der AfD. Die »Werteunion« sowie Teile der Ost-CDU spielen schon lange die Rolle eines Scharniers zwischen den Christdemokraten und der AfD. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg werden in diesem Jahr die Landtage neu gewählt.

Gegenüber dem Springer-Sender war Maaßen um moderate Rhetorik und Abgrenzung zur AfD bemüht. Die Partei und auch die ehemalige Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht würden »einfach frank und frei die Probleme, die wir in Deutschland haben, aussprechen«, sagte er. Für den bevorstehenden Montag hat Wagenknecht einen Termin im großen Saal der Berliner Bundespressekonferenz reserviert, um dort die Gründung der Partei »Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit« bekanntzugeben. Maaßen will, das legt seine Terminwahl nahe, nun auch als Parteigründer auf Augenhöhe wahrgenommen werden.

Die Werteunion sage nicht: »Ausländer raus! Stoppt jegliche Zuwanderung nach Deutschland!«, behauptete er dem Sender gegenüber. Sie trete für eine »Politik mit Augenmaß« ein, griff Maaßen tief in die Floskelkiste. Seine Partei verspreche: »viel, viel, viel weniger Staat« und »keine Bevormundung mehr«. Ein Hinweis darauf, wen das Parteiprojekt adressieren soll: Sehr viele »Werteunion«-Mitglieder vertreten demnach die Auffassung, sie hätten nicht Friedrich Merz bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden unterstützt, um ein »Weiter so« zu bekommen. Laut Berliner Zeitung ist – wenig überraschend – die Kritik an der Ampelregierung der Dreh- und Angelpunkt in den Überlegungen zur »Werteunion«-Partei. Das Projekt nehme vor allem den krisengeplagten »Mittelstand« ins Visier.

Gegen Maaßen läuft seit Februar 2023 ein offizielles Ausschlussverfahren, mit dem der CDU-Bundesvorstand Maaßen nach langer Duldung loswerden will. Maaßen hatte 2018 nach mehreren Skandalen als Geheimdienstchef zurücktreten müssen. Seine neue Rolle fand er als bei Neurechten herumgereichtes Sprachrohr für besonders wirren Antikommunismus – auch den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow nennt er einen »Kommunisten«.