Tesla ruft 1,6 Millionen Autos in China zurück

Beijing. Der US-Autobauer Tesla muss bei mehr als 1,6 Millionen Fahrzeugen in China nachjustieren. Die beiden Niederlassungen des Elektroautoherstellers in Shanghai und Beijing hätten dazu einen erforderlichen Plan eingereicht, teilte die chinesische Behörde für Marktregulierung am Freitag mit. Betroffen seien Fahrzeuge mehrerer Modelle. Bei mehr als 1,6 Millionen importierten Autos der Serien »Model S«, »Model X« und »Model 3« sowie in China produzierte »Model 3«- und »Model Y«-Fahrzeuge gebe es ein Problem mit der automatischen Lenkfunktion. Betroffen seien Wagen, die zwischen dem 26. August 2014 und dem 20. Dezember 2023 vom Band rollten. (dpa/jW)