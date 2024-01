Indien entsendet Kriegsschiff wegen Entführung

Neu-Delhi. Unbekannte Bewaffnete haben am Donnerstag abend im Arabischen Meer ein in Liberia registriertes Frachtschiff entführt. Das gab die indische Marine am Freitag bekannt. Der Zerstörer »Chennai« sei unterwegs, Hilfe zu leisten. Der Vorfall ereignet sich zu einem Zeitpunkt, da viele Containerschiffe den Weg durch das angrenzende Rote Meer meiden. Dort haben die weite Teile des Jemen kontrollierenden Ansarollah (Huthis) einen Frachter festgesetzt und andere Schiffe mit Drohnen und Raketen angegriffen. Damit wollen sie erreichen, dass Israel seinen Krieg gegen Gaza beendet. (AFP/jW)