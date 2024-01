Russland fängt Drohnen aus Ukraine ab

Moskau. Russland hat am frühen Freitag morgen einen weiteren ukrainischen Drohnenangriff auf die Krim abgewehrt. 36 Drohnen seien über der Halbinsel »zerstört und abgefangen« worden, wie das russische Verteidigungsministerium per Onlinedienst Telegram mitteilte. Der Angriff »auf Ziele auf dem Territorium der Russischen Föderation wurde vereitelt«. Eine weitere ukrainische Drohne wurde dem Ministerium zufolge über der westrussischen Region Krasnodar zerstört. Am Donnerstag hatte Russland eigenen Angaben zufolge einen ukrainischen Angriff auf die Hafenstadt Sewastopol auf der Krim abgewehrt. (AFP/jW)