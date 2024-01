US-Insolvenzen legen 2023 um 18 Prozent zu

Washington. In den USA haben die Insolvenzen 2023 spürbar zugelegt und dürften auch in diesem Jahr weiter steigen. Die Anträge für Firmen- und Privatpleiten kletterten etwa aufgrund höherer Zinsen und strengerer Kreditvergabestandards binnen Jahresfrist um 18 Prozent auf 445.186, teilte der Insolvenzdatenanbieter Epiq bankruptcy am Donnerstag mit. (Reuters/jW)