Iran: IS reklamiert Terroranschlag

Teheran. In einer Erklärung, die am Donnerstag auf Telegram veröffentlicht wurde, hat sich die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) zu dem Anschlag bekannt, bei dem am Vortag im Iran 84 Menschen getötet worden waren. Zwei Explosionen hatten sich in der Nähe des Grabes des Generals Kassem Soleimani ereignet, dessen Todestag sich zum vierten Mal jährte. Der Architekt der sogenannten Achse des Widerstands gegen Israel war 2020 im Irak durch einen US-amerikanischen Drohnenangriff getötet worden. (AFP/jW)