Bangladesch: Militäreinsatz vor Wahlen

Dhaka. Vor der anstehenden Parlamentswahl in Bangladesch am Sonntag patrouilliert in dem südasiatischen Land die Armee in den Straßen. Das Militär teilte am Donnerstag mit, es helfe den Behörden eine Woche lang, für »Ruhe und Ordnung« zu sorgen. Die größte Oppositionspartei, die Bangladesh Nationalist Party (BNP), und ihre Verbündeten hatten Premierministerin Scheich Hasina wegen Repressionen gegen Regierungsgegner zum Rücktritt aufgefordert. Da Hasina der Aufforderung nicht nachkam, boykottiert die BNP die Wahlen. (dpa/jW)