Ukraine will weiter Gefangene austauschen

Kiew. Nach dem bisher größten Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland hofft Kiew auf die Freilassung weiterer inhaftierter Soldaten. In den nächsten Wochen könnten noch mehr Kriegsgefangene nach Hause zurückkehren, sagte der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmitro Lubinez am Donnerstag im Fernsehen in Kiew. Am Mittwoch hatten die beiden verfeindeten Seiten nach mehreren Monaten Pause wieder Gefangene ausgetauscht. 230 ukrainische Männer und Frauen kehrten aus russischer Gefangenschaft zurück, 248 russische Gefangene wurden in ihre Heimat entlassen. (dpa/jW)