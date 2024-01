China und USA halten Seemanöver ab

Beijing. Inmitten zunehmender Spannungen im Südchinesischen Meer haben China und die USA am Donnerstag jeweils eigene Militärmanöver in dem Seegebiet abgehalten. Marine und Luftstreitkräfte führten in dem Meer am Mittwoch begonnene zweitägige »Routinepatrouillen« durch, erklärte Chinas Armee am Donnerstag. Die USA teilten ihrerseits mit, dass ein Marineverband zwei Tage lang Übungen mit der verbündeten philippinischen Marine veranstalte. In der US-Erklärung wurde darauf verwiesen, dass die Marine »regelmäßig solche Übungen abhält, um die Beziehungen zu verbündeten Nationen und Partnern zu stärken«. Die Manöver erfolgen vor dem Hintergrund wochenlanger Streitigkeiten zwischen China und den Philippinen um Hoheitsrechte in dem Gebiet. Dabei war es unter anderem zu Zusammenstößen von Schiffen beider Staaten gekommen. (AFP/jW)