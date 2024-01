NurPhoto/IMAGO »Sie sind Profis in Ägypten, aber ihre Familien sind in Gaza, und ihre Häuser wurden zerstört«: Spieler der palästinensischen Nationalmannschaft

An Fußball ist für die palästinensische Fußballnationalmannschaft und ihren tunesischen Coach Makram Daboub auch im Trainingslager in Doha derzeit kaum zu denken: »Sie sind die ganze Zeit ängstlich und denken an ihre Familien«, berichtete Daboub der Nachrichtenagentur AFP. Weniger als zwei Wochen vor Beginn des Asien-Cups in Katar (vom 12. Januar bis 10. Februar) ist sein Team mit dem Kopf ganz woanders. Egal ob vor oder nach dem Training, im Hotel oder Bus – »jeder verfolgt die Nachrichten«, erzählte der Tunesier.

Dennoch soll die Mannschaft am 14. Januar gegen den Iran im Education City Stadium in Al-Rayyan möglichst gut in das Turnier starten. Weitere Gegner des palästinensischen Teams in der Gruppe C sind die Vereinigten Arabischen Emirate (18. Januar) und Hongkong (23. Januar).

Die Mannschaft hat laut Trainer Daboub jedoch aufgrund »des Mangels an Wettkämpfen« nicht nur physische, sondern auch technische und taktische Probleme, »ganz zu schweigen von der mentalen Seite«. Die Menschen im Westjordanland und im Gazastreifen sind seit den Massakern der islamistischen Hamas und anderer palästinensischer Militanter auf israelischem Boden am 7. Oktober den anschließenden Vergeltungsschlägen Israels ausgesetzt.

In der Mannschaft würden viele Spieler wie Mahmoud Wadi und Muhammad Saleh leiden, berichtete Daboub: »Sie sind Profis in Ägypten, aber ihre Familien sind in Gaza, und ihre Häuser wurden zerstört«. Einige ihrer Verwandten seien »getötet oder vertrieben« worden. Auch Angehörige anderer Spieler hätten fliehen müssen.

Bereits im November hatte das verantwortliche Organisationskomitee der Asienmeisterschaft angekündigt, Ticketeinnahmen an Hilfsprojekte für die vom Konflikt betroffenen Palästinenser spenden zu wollen. Der Golfstaat Katar, der bekanntlich viel kritisierte WM-Austragungsort von 2022, fungiert zum dritten Mal als Gastgeber der kontinentalen Meisterschaft.

Dort will die palästinensische Mannschaft die Gruppenphase überstehen. Bei den letzten Asienmeisterschaften 2019 war nach der Gruppenphase Schluss gewesen. Natürlich sei das Ziel, die weiteren Runden zu erreichen, sagte Daboub. Man wolle »ein ehrenhaftes Gesicht des palästinensischen Fußballs zeigen«.

Doch geht es für Daboub und seine Mannschaft dieses Mal, bei der dritten Teilnahme Palästinas, um mehr als nur Fußball. Vielmehr sei allein »das Hissen der palästinensischen Flagge« bei internationalen Wettbewerben bereits wichtig, betonte der Trainer. Es bedeute »eine Bestätigung der palästinensischen Identität« und verdeutliche, dass die Menschen dort »Freiheit und ein besseres Leben verdient« hätten.