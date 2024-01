Inflationsprämie sehr oft Teil des Tarifvertrags

Berlin. Knapp drei Viertel der deutschen Unternehmen haben ihren Beschäftigten bereits einen steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich gezahlt. Das gaben 72 Prozent der Personalleiter an, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Umfrage mitteilte. Weitere 16 Prozent planen demnach, diese Prämie in nächster Zeit auszuzahlen. Bei 27 Prozent sei die Auszahlung Teil eines Tarifabschlusses. Die Inflationsausgleichsprämie erlaubt es Unternehmen seit dem 26. Oktober 2022, ihren Beschäftigten steuer- und abgabenfrei einen Betrag von bis zu 3.000 Euro zu gewähren. Dies hatte die Bundesregierung als Teil des dritten »Entlastungspakets« vor dem Hintergrund steigender Energiepreise festgelegt.(Reuters/jW)