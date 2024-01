BildFunkMV/IMAGO Notflaggen gehisst: Anwohner und Tourismusbranche wollen vom Flüssigerdgasterminal nicht gestört werden (Binz, 12.5.2023)

In Sassnitz auf der Insel Rügen läuft ein Bürgerbegehren gegen das LNG-Terminal im Fährhafen Mukran. Nun warten Sie darauf, als nächstes den Bürgerentscheid anzugehen. Sie beklagen aber, dass die Stadt das Bearbeiten des Antrags zum Entscheid verzögert und der Betreiber Deutsche ReGas derweil bauliche Tatsachen schafft. Wie gestaltet sich die Lage vor Ort?

Die Fährhafen Sassnitz GmbH gehört zu 90 Prozent der Stadt; sie kann bestimmen, was dort passiert. Es finden bereits Baumaßnahmen statt, um das Hafenbecken zu vertiefen und Liegeplätze für schwimmende Flüssigerdgasterminals zu schaffen. Diese Vorarbeiten dürften theoretisch gar nicht stattfinden und müssten im Fall eines erfolgreichen Bürgerentscheids wieder rückgebaut werden.

Als die Stadt Sassnitz davon erfuhr, dass Sie das Verwaltungsgericht eingeschaltet hatten, um eine schnelle Entscheidung zum Bürgerentscheid zu erzwingen, kündigte sie für den 11. Januar eine Sondersitzung an. Was ist zu erwarten?

Die Stadtvertretung wird über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens beschließen. Per Entscheid wollen wir dann erreichen, dass die Fährhafen Sassnitz GmbH keine Geschäfte abschließt, die das Ziel der Errichtung und des Betriebes von LNG-Infrastruktur im Hafen verfolgen. Bereits geschlossene Verträge, etwa über die Überlassung von Grundstücken, sollen aufgelöst werden. Es ist unser zweites Bürgerbegehren. Unser erstes war als suggestiv gewertet worden, weil die Frage »Sind Sie für die Errichtung eines LNG-Terminals in Sassnitz-Mukran« den Zusatz enthielt, ob man somit »die auftretenden Umweltschäden und Sicherheitsrisiken« akzeptieren will, obwohl die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Gasversorgung nicht nachgewiesen wurde. Die erforderlichen Unterschriften für das zweite, rechtlich geprüfte Bürgerbegehren waren am 5. September 2023 eingereicht. Das ist knapp vier Monate her. Freilich muss die Stadt prüfen, ob die Unterschriften ausreichen, die Fragestellung in Ordnung ist, sonstige notwendige Voraussetzungen gegeben sind. Aber dass all dies verzögert wurde und derweil Tatsachen geschaffen werden, ist nicht in Ordnung. Die Stadtvertretung muss endlich handeln.

Wie lauten Ihre Argumente gegen den Bau des LNG-Terminals?

Im Hafen soll eine Hochrisikoanlage hingestellt werden, die weder sicherheitstechnisch noch durch Notfallpläne abgesichert ist. Obendrein sind die Gasspeicher in Deutschland für diesen Winter gut gefüllt. Wir brauchen also keine neuen Terminals und Pipelines für Erdgas. Für die Meerestiere und die Menschen vor Ort ist die Naturverschandelung hochproblematisch. Der Geräuschpegel wird durch das Aufbereiten des Flüssigerdgases zu Gas enervierend werden. Zu erwarten ist große Lärmbelastung. Mukran ist ein Fischerdorf und kein Industriestandort.

Sie monieren, der Staat werde für Rückbauten und wahrscheinlich auch Entschädigung an die Betreiber zahlen müssen. Wer steht politisch dafür in der Verantwortung?

Wohl wissend, dass es einen Bürgerentscheid gibt, hat die Stadt alles einfach weiterlaufen lassen.

Die AfD exponiert sich in Sassnitz gegen das Terminal. Haben Sie Bedenken, dass sie Ihre Proteste missbraucht, um die Umweltbewegung mit politischen Inhalten von rechts zu infiltrieren?

Bekanntermaßen sind sowohl Die Linke, als auch Teile der CDU gegen das Terminal. Wenn der LNG-Tankerverkehr zunehmen wird, ist das aus meiner Sicht ökologischer und ökonomischer Wahnsinn. Anwohner und Tourismus werden gestört. Wir konzentrieren uns auf den Bürgerentscheid.

Grenzen Sie sich nach rechts ab?

Als wir zuvor demonstriert hatten, haben wir alle politischen Parteien in Sassnitz angeschrieben, um die Debatte zu eröffnen, und eine basisdemokratische Entscheidung einzuleiten. Wir glauben nicht, dass die AfD die Bewegung unterwandern kann. Wir haben allen Parteien gesagt, dass wir weder Wahlwerbung noch Parteifahnen sehen wollen. Es soll um die Sache gehen: LNG-Terminal ja oder nein! Von den anderen Parteien kam aber niemand.