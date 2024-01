Gigaset AG im Insolvenzverfahren

Bocholt. Das Amtsgericht Münster hat das Regelinsolvenzverfahren über das Vermögen der Gigaset AG eröffnet, wie diese am Dienstagabend mitteilte. Europas Marktführer für DECT-Schnurlostelefone ist nach eigenen Angaben zahlungsunfähig. Der Umsatz ist im zweiten Halbjahr 2023 eingebrochen, die Nachfrage weiterhin schwach. Die Suche nach Investoren läuft. Gigaset produziert in Bocholt am Niederrhein und hat nach eigenen Angaben rund 850 Beschäftigte. (dpa/jW)