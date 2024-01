Liesa Johannssen/REUTERS Zu langer Hebel: Die Lokführergewerkschaft sei gar nicht tariffähig, will die Bahn nun gerichtlich feststellen lassen

Im eskalierten Tarifstreit bei der Deutschen Bahn zweifelt der Konzern die Tariffähigkeit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) an. Dazu hat der Konzern am Dienstag vor dem Landesarbeitsgericht (LAG) in Frankfurt am Main eine Feststellungsklage gegen die GDL eingereicht, wie ein Sprecher am Mittwoch gegenüber jW bestätigte. Gegenstand ist die im Mai von GDL-Mitgliedern ins Leben gerufene Genossenschaft »Fair Train«, gegründet zur »Arbeitnehmerverleihe von Lokomotivführern«, wie die Organisation im Juni verkündet hatte. Die Gewerkschaft antwortete bis jW-Redaktionsschluss nicht auf eine Anfrage.

Die Tariffähigkeit der GDL sei in Frage gestellt, erklärte die Bahn in einer Mitteilung am Mittwoch. GDL und »Fair Train« hätten »quasi mit sich selbst einen Tarifvertrag geschlossen«, für den Konzern »ein unzulässiges In-sich-Geschäft mit erheblichen Interessenkonflikten«: So würden Gründungs- und Aufsichtsratsmitglieder von »Fair Train« aktuell Tarifverhandlungen mit der Bahn führen. Die Forderung der GDL in der aktuellen Tarifrunde sollte laut Bahn die Leiharbeiter-Genossenschaft begünstigen und dem Konzern schaden. Die Bahn beruft sich dabei unter anderem auf ein selbst in Auftrag gegebenes Gutachten des Kölner Arbeitsrechtlers Höpfner, wie eine Konzernsprecherin am Mittwoch auf jW-Anfrage erklärte.

Die Forderung nach einer Viertagewoche mit 35 Stunden verknappe bei einer Umsetzung laut Bahn die Verfügbarkeit von Lokführern auf dem Arbeitsmarkt, was die Nachfrage nach selbigen bei Leiharbeitsfirmen – damit ist wohl gemeint: auch bei »Fair Train« – erhöhe. Auch die Forderung nach einer verkürzten »arbeitnehmerinitiierten Kündigungsfrist« sei gestrickt, »damit Lokführer:innen schneller zur Fair Train wechseln können«.

Für »Fair Train« seien mittlerweile annähernd 700 Anteile gezeichnet worden, sagte Vorstand Peter Bosse am Mittwoch auf jW-Anfrage. Zum laufenden Verfahren äußere man sich nicht. Das LAG teilte am Mittwoch mit, es handele sich »nicht um ein Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz« – das deutet darauf hin, dass die Bahn darin keine einstweilige Verfügung, etwa gegen mögliche Lokführerstreiks ab kommender Woche, anstrebt. Ein Beschluss zugunsten der Bahn könne in einem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt angefochten werden, teilte die Kammer mit.