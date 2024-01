Gasprom liefert Tagesrekordmenge nach China

Moskau. Der Energiekonzern Gasprom hat nach eigenen Angaben vom Mittwoch einen neuen Tagesrekord für Gaslieferungen nach China erzielt. Über die Pipeline »Power of Siberia« sei am Vortag mehr Gas als je zuvor binnen eines Tages in das Nachbarland befördert worden, teilte der Konzern mit, ohne eine Zahl zu nennen. Insgesamt seien 2023 durch die Leitung 22,7 Milliarden Kubikmeter Gas geliefert worden, nach 15,4 Milliarden Kubikmetern 2022. In zwei Jahren sollen 38 Milliarden Kubikmeter über die Leitung exportiert werden. Der Bau einer »Power of Siberia 2«-Pipeline, über die jährlich 50 Milliarden Kubikmeter Erdgas über die Mongolei nach China transportiert werden sollen, ist in Planung. (Reuters/jW)