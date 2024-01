Hanif Shoaei Halbes Hähnchen unter Polizeischutz: Alltag in Neukölln (Berlin, 14.10.2023)

Die Berliner Polizei twitterte in der Silvesternacht »10 Personen sollen vor einem Späti in Neukölln stehen«. Hatten die nichts zu tun?

Die Polizei twitterte auch andere Sachen, wie beispielsweise »In Neukölln böllern die Nachbarn«. Zu Silvester twittert die Berliner Polizei regelmäßig einige der eingehenden Anrufe. Das mag humoristisch anmuten, unterfüttert aber das rassistische Narrativ von gewaltbereiten migrantischen Personen, vor denen man sich schützen muss.

Mich haben die letzten Tage viele Nachrichten von nicht-migrantischen Menschen erreicht, die sagen: Das, was jetzt gegen migrantische Jugendliche in Neukölln verwendet wird, ist für uns an Silvester Normalität. Wir haben auch geknallt, wir haben es auch eskalieren lassen zu Silvester. Aber bei uns ist niemand um die Ecke gekommen und hat uns festgenommen.

Medien versuchten schon Wochen vor Silvester ein möglichst bedrohliches Bild von den Menschen im Bezirk Berlin-Neukölln zu zeichnen. Warum fungiert der Kiez als Feindbild?

Der Kiez funktioniert als Feindbild, weil sich für die Law-and-Order-Politik kriminell gewordene arabische, muslimische Menschen ganz ausgezeichnet eignen. Die Themen Neukölln und sogenannte Clankriminalität werden genutzt, um zu begründen, warum immer mehr in die Polizei investiert wird. Die Ausgaben für die Polizei sind überproportional zum Haushalt.

Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, der mir bei dem Thema Neukölln immer wichtig ist: Es geht ein Stück weit auch um Gentrifizierung, darum, Profitinteressen durchzusetzen. Man versucht hier, durch Repression einen Ort zu schaffen, wo die Leute sich nicht mehr wohlfühlen, die so aussehen wie wir. Dabei hat Zuwanderung Neukölln geprägt und zu einem so lebenswerten Ort gemacht. Die migrantische Bevölkerung soll in die Außenbezirke ausweichen und den Platz für reichere Menschen freimachen.

»Da, wo Polizei in großer Stärke sichtbar ist, ansprechbar für Bürgerinnen und Bürger, da entsteht auch mehr Sicherheit«, sagte der Vorsitzende der Berufsvereinigung »Gewerkschaft der Polizei«, Jochen Kopelke. Gilt das auch für Neukölln?

Na ja, ich frage mal so: Über wessen Sicherheit reden wir hier? Also ich persönlich bin zwar Abgeordneter, aber wenn die Polizei neben mir steht, fühle ich mich nicht sicher, sondern unsicher, da ich immer das Gefühl habe, die kann mich jederzeit kontrollieren, die könnte mich jederzeit zur Seite nehmen. Das geht vielen so, die so aussehen, dass sie in das Raster als möglicherweise kriminelle Person fallen. Wenn wir mehr Sicherheit brauchen, brauchen wir mehr soziale Sicherheit! Größere Investitionen in Bildung, mehr Investitionen in Wohnraum, in alle sozialen Strukturen, soziale Einrichtungen, Pflegeheime, Suchthilfe und Kinderbetreuung. Ich glaube, wir haben ein ganz falsches Denken von Sicherheit und das müssen wir erst mal aus uns selbst herausbekommen.

Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit für Palästinenser werden zur Normalität in Berlin. Wie soll das weitergehen?

Den Höhepunkt erleben wir seit zwei Jahren, insbesondere durch zahlreiche Demoverbote von Menschen, die gegen Krieg in Gaza protestieren wollen. Nicht nur Palästinenser, auch Juden, die demonstrieren wollen, werden eingeschränkt. Kulturorte, die sich kritisch mit dem Krieg auseinandersetzen, werden im Prinzip mundtot gemacht oder ihnen wird die Finanzierung gestrichen.

Trotz der scheinbar großen Angst der Berliner Regierung vor »Ausschreitungen« in Neukölln stehen mit dem aktuellen Haushalt Kürzungen im sozialen Bereich bevor. Wie passt das zusammen?

Das passt gar nicht zusammen. Das ist wieder mal typisch SPD-Politik. Die hatten ja letztes Jahr nach Silvester angekündigt, dass mehr in die Jugendarbeit investiert werden soll. Hinter dieser »Eskalation« an Silvester, wie sie so schön von den Medien der privilegierten Menschen genannt wurde, stehe viel Perspektivlosigkeit, viel abgehängt sein, viel Rassismus. Deshalb werde jetzt mehr in die Jugendarbeit investiert, es werde mehr soziale Einrichtungen geben, aber Pustekuchen: Statt dessen wird in die Polizei investiert.