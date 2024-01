Somaliland: Äthiopien bekommt Meerzugang

Addis Abeba. Somaliland will Äthiopien Zugang zum Roten Meer gewähren. Das teilte die äthiopische Regierung am Montag nach einem Treffen zwischen Äthiopiens Premierminister Abiy Ahmed und Somalilands Präsidenten Muse Bihi Abdi mit. Beide hätten eine gemeinsame Absichtserklärung in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba unterzeichnet. Teil der Vereinbarung sei auch der Bau einer äthiopischen Militärbasis an der Küste. Somaliland, eine Region im Norden Somalias mit rund 3,5 Millionen Einwohnern, ist von Somalia abtrünnig und seit mehr als drei Jahrzehnten de facto unabhängig. Die Regierung Somalias hat am Dienstag die Pläne als Angriff auf die eigene Souveränität verurteilt. Der Ministerrat des Landes forderte nach einer Dringlichkeitssitzung, dass sich der UN-Sicherheitsrat und die Afrikanische Union schnellstmöglich mit der Angelegenheit befassen. (dpa/jW)